Bryan brilha em vitória inédita do Montpellier sobre o Barça

Resumo da partida

A partida que marcava o fim da primeira fase reservava poucas definições na tabela. Barcelona e Montpellier já estavam classificados para os playoffs. O time espanhol precisava manter a liderança da chave B, enquanto a equipe francesa queria seguir com a quarta posição.

O Barça se colocou logo à frente do placar nos primeiros minutos. Chegou a ter três gols de vantagem, mas viu os visitantes encostarem no placar e depois conseguirem a virada. O duelo continuou gol a gol no primeiro tempo e o Barça retomou a ponta pela diferença mínima: 19 a 18.

As coisas pareciam melhores para o Barcelona no início do segundo tempo. Perto do relógio bater em 9 minutos, os barcelonistas estavam com 24 a 22 no placar. Contudo, em cerca de cinco minutos, o Montpellier aumentou o ritmo e assumiu a liderança com 26 a 25. A partir daí se manteve ganhando e ampliou a diferença na reta final.

Assista aos melhores momentos

https://youtu.be/33uh7DD-6TQ