Ana Patrícia e Duda se garantem matematicamente em Paris-2024

Dupla classificada! Com a classificação às quartas de final do Elite 16 de Doha de vôlei de praia, as brasileiras Ana Patrícia e Duda garantiram seu lugar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Atualmente, elas ocupam a liderança do ranking mundial e são as primeiras atletas do Brasil a assegurarem a vaga na modalidade.

Na campanha do torneio no Catar, Ana Patrícia e Duda iniciaram com uma vitória por W.O. sobre as australianas Mariafe/Clancy. Depois, elas bateram as suíças Brunner e Hüberli pelo placar de 2 a 0 (23/21 e 21/19). Encerrando a participação na fase de grupos, a dupla brasileira superou Mäder/Vergé-Dépré, também da Suíça, por 2 a 1 (15/21, 21/15 e 15/8) e sacramentou sua classificação às quartas de final e a vaga em Paris-2024.

Esta será a segunda edição de Jogos Olímpicos que Ana Patrícia e Duda disputarão na carreira. Em Tóquio-2020, Ana jogou ao lado de Rebecca Cavalcante e parou na fase de quartas de final, quando perderam para a dupla Heidrich/Vergé-Dépré, da Suíça. Já Duda, representou o Brasil juntamente com a experiente Ágatha Bednarczuk e foi superada no duelo válido pelas oitavas, diante das alemãs Kozuch e Ludwig.