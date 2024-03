A cinco meses dos Jogos, Brasil já tem um recorde em Paris-2024

"O futebol é meramente, com todo o respeito que eu ainda tenho, um pacote comercial, que tem um canhão de visibilidade. No Olimpismo, a gente foi buscar aquilo que mais atrai as marcas globais, como a Coca Coca, que vai completar 100 anos com o COI, com a Procter como a Visa, que é o propósito, a causa. Hoje tudo o que as marcas mais buscam, as marcas "top of mind" como as que a gente fechou, é uma causa, um propósito", completou o publicitário.

Para Marco Antonio La Porta, vice-presidente do COB, o fato da entidade ter resgatado a sua credibilidade foi fundamental para o resultado. "Esse é um trabalho que não começou hoje, começou em 2017, 2018, quando a gente começou a implementar medidas para melhorar a governança não só do COB como das confederações e, a partir daí, melhor a imagem do esporte olímpico brasileiro", acredita o dirigente.

Azul no COB

O anúncio da Azul como companhia aérea oficial do COB na manhã desta quinta no hangar da empresa, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A marca terá a missão de transportar toda a delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Vamos ajudar o Time Brasil a voar alto em todos os sentidos. A nossa companhia, que sempre procurou conectar todos os cantos do país ao mundo, não poderia deixar de apoiar os atletas brasileiros. Nosso modelo de negócio, há 15 anos, investe e valoriza a cultura e as belezas brasileiras, motivando o Turismo nacional e ampliando nossa malha para estar onde nenhuma outra empresa aérea já esteve. Mas sabemos que podemos fazer mais, e essa parceria é prova de como isso é possível. Estamos orgulhosos com essa oportunidade de apoiar o Time Brasil", comemora Abhi Shah, presidente da Azul

Quem são os patrocinadores do Time Brasil em Paris-2024?

20 empresas fecharam contrato de patrocínio com o Time Brasil para Paris-2024, um número recorde na história das participações do país em Jogos Olímpicos. As marcas são: XP, Medley, Mormaii, Vivo, Smartfit, Hemmer, Havaianas, Azul, Riachuelo, Subway, Grupo Águia, Peak, Estácio, NSports, Voke, Ajinomoto, Aliança Francesa, Aguiabranca, Max Recovery e New On.