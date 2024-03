WTT Smash Singapura: Tudo o que você precisa saber

Nessa quinta-feira (7), começa mais um evento do circuito mundial de tênis de mesa. Entre os dias 7 e 17 de março, os melhores mesatenistas do mundo estarão na disputa do WTT Smash de Singapura. Hugo Calderano é o cabeça de chave número 7 do evento, enquanto Bruna Takahashi é a única brasileira confirmada até o momento no na chave principal. Outros quatro brasileiros jogam o qualifying.

Esta será a terceira edição do Smash de Singapura. No ano passado, Hugo Calderano fez uma ótima campanha no evento, perdendo apenas na semifinal para o campeão olímpico Ma Long, enquanto Takahashi foi eliminada nas oitavas de final,

Distribuindo 2000 pontos no ranking mundial para o campeão, o Smash de Singapura irá contar com a presença de toda a elite do tênis de mesa mundial, com todos os atletas do top-20 do ranking masculino de simples inscritos para a competição. Entre eles, os chineses Fan Zhendong, Wang Chuqin e Ma Long, que fizeram a semifinal do torneio com Hugo em 2023, o medalhista olímpico Tomokazu Harimoto, do Japão, e o francês Felix Lebrun, melhor europeu no ranking mundial.