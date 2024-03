Viviane Pereira vence e avança às oitavas do Pré-Olímpico

Em duelo muito equilibrado, a brasileira Viviane Pereira bateu a filipina Hergie Bacyadan e seguiu adiante para as oitavas de final do Pré-Olímpico de boxe, na categoria até 75kg. A atleta do Brasil venceu o confronto de virada, em decisão que terminou 3 a 2 ao seu favor. Agora, Viviane precisa de mais dois triunfos para garantir sua vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

No primeiro round, a luta permaneceu equilibrada do início ao fim e a Hergie levou a melhor com uma vitória por 3 a 2, segundo a avaliação dos juízes. Logo depois, Viviane adotou uma postura mais ofensiva e não permitiu com que a adversária se distanciasse, o que favoreceu a brasileira já que a filipina possui uma ótima envergadura. Assim, Vivi venceu a segunda parcial, também pelo placar de 3 a 2. No fim, a boxeadora do Brasil seguiu superior no combate e conseguiu mais um triunfo por 3 a 2, sacramentando o resultado final e a classificação às oitavas.

Dessa forma, com a classificação, Viviane Pereira necessita de mais duas vitórias no Pré-Olímpico para conquistar a tão sonhada vaga nas Olimpíadas de Paris-2024. Nas oitavas de final, ela enfrentará a vencedora do duelo entre a britânica Chantelle Reid e a trinitina Eyed Angel George. Atualmente, o Brasil possui nove atletas classificados ao evento na capital francesa, sendo cinco mulheres. A única categoria que o país ainda não possui uma representante no feminino é a até 75kg, classe que Viviane compete.