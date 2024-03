Sete brasileiros avançam no Aberto Paralímpico de Lignano

A seleção brasileira de tênis de mesa paralímpico está na briga por medalhas no Aberto Paralímpico de Lignano Sabbiadoro, na Itália. Nesta quarta-feira (6), aconteceram as partidas válidas pela fase de grupos do torneio. Sete atletas brasileiros garantiram vaga para os duelos eliminatórios em quatro classes diferentes.

Quase metade dos classificados ao mata-mata vieram da classe 3 feminina. Marliane Santos e Joyce Oliveira terminaram a fase de grupos invictas, enquanto Thais Severo garantiu a vaga com uma vitória. Nas quartas de final, Joyce encara a indiana Sonalben Patel, Marliane tem pela frente a turca Nergiz Altintas e Thais joga contra a italiana Carlotta Ragazanni.

Ainda entre as mulheres, Jennyfer Parinos e Danielle Rauen também se garantiram nas quartas de final da classe 9. Na primeira fase, Danielle terminou em primeiro lugar do grupo 3 e Jennyfer ficou com a segunda posição do grupo 2. Por uma vaga na semifinal, Rauen duela contra a ucraniana Iryna Shykarova e Parinos enfrenta a chinesa Meng Liu.