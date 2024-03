Sampaio Corrêa bate o Mesquita e estreia com vitória na LBF

Além disso, o Unimed Campinas também fez o dever de casa e venceu o Sesi Araraquara por 83 a 75. A equipe mandante se recuperou da derrota sofrida na estreia e conquistou seu primeiro triunfo na LBF. Por outro lado, as visitantes conheceram sua primeira derrota e empataram com o Campinas na tabela da liga nacional. Inclusive, o Araraquara entra em ação já na próxima sexta-feira (8), às 21h, quando enfrenta o Ituano. As campineiras, por sua vez, medirão força com o Bax Catanduva na terça-feira (12), às 20h.