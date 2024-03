Mogi bate Botafogo na prorrogação e vence quinta no NBB

Botafogo e Mogi fizeram um duelo dos "desesperados" pelo NBB (Novo Basquete Brasil) na noite desta terça-feira (5). No confronto entre as equipes com as piores campanhas da temporada regular, o time paulista levou a melhor. Em um jogo cheio de emoções, a vitória por 87 a 84 veio nos segundos finais da prorrogação. Em outros jogos da noite, Vasco e Pinheiros venceram.

O duelo foi equilibrado de ponta a ponta. O Mogi terminou o primeiro quarto em vantagem, mas o Botafogo colocou a diferença para dois pontos antes do intervalo. Na volta dos vestiários, o time paulista viu os donos da casa reagir e empatar no quarto período. O Glorioso chegou a estar vencendo por 82 a 81 faltando pouco mais de 1 minuto para o fim da prorrogação, mas sofreu a virada e os visitantes conquistaram a vitória.

Esta se tornou quinta vitória do Mogi em toda temporada do NBB. A equipe está em 18º lugar com 17,9% de aproveitamento em 28 jogos. Logo acima, vem o Botafogo em 17º lugar, que chegou a 11 partidas com derrota, e tem uma vitória a mais que o time paulista em 29 jogos. A lanterna pertence ao Brasília.