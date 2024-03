Maringá vence confronto direto contra Barueri na Superliga

A primeira fase da Superliga Feminina de vôlei está na sua reta final e todo jogo é importante para as equipes do meio de tabela. Nesta quarta-feira (6), o Unilife Maringá e Barueri se enfrentaram no famoso "duelo de seis pontos". A equipe paranaense ganhou o duelo por 3 a 1, com parciais de 23/25, 25/22, 25/15 e 25/20, ultrapassando as adversárias na classificação geral da Superliga.

As duas equipes começaram a rodada com Barueri em sétimo lugar e Maringá na oitava posição, com os dois times pegando as últimas vagas nos playoffs da Superliga. Por isso, quem vencesse o duelo, ficaria mais tranquilo, aumentando a vantagem para o Bluvôlei, que é o nono colocado. As Chiquititas saíram na frente ao vencer o primeiro set. Mas Maringá ganhou as três parciais seguintes para garantir os três pontos.

O destaque da partida foi a oposta Dani Cechetto que anotou 21 pontos, sendo 20 de ataque e um de bloqueio. Do lado do Barueri, a central Luzia Nezzo foi a maior pontuadora, com 14 acertos: cinco de ataque, seis de bloqueio e três aces.