Luciano Rezende conquista vaga paralímpica no tiro com arco

O arqueiro Luciano Rezende conseguiu a quarta vaga do Brasil no tiro com arco paralímpico em Paris-2024. Nesta quarta-feira (6), o maranhense venceu o iraniano Gholamreza Rahimi na final do recurvo open do qualificatório para os Jogos Paralímpicos realizado em Dubai, nos Emirados Árabes.

Antes de Luciano Rezende, o Brasil já contava com as classificações de outros três atletas. Em julho de 2023, Jane Karla e Reinaldo Charão conquistaram vaga no Campeonato Mundial de tiro com arco paralímpico. No Parapan de Santiago, Eugênio Franco ficou com o título do arco composto na classe W1 e cumpriu os critérios de qualificação.

O qualificatório ofereceu duas vagas para cada categoria do tiro com arco paralímpico. A competição aconteceu em paralelo ao 8º Torneio de Ranqueamento, o Fazza Championship. Nele, o Brasil levou nove arqueiros e Jane Karla vai disputar o bronze nesta quinta-feira (7) contra britânica Phoebe Pine na quinta-feira (07), às 05h35 (horário de Brasília).