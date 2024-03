Lucas Braathen larga aposentadoria e escolhe defender o Brasil

Destaque do esqui alpino no cenário internacional, o norueguês Lucas Braathen, em entrevista exclusiva ao Ge, anunciou a desistência da aposentadoria e a opção por defender o Brasil a partir da próxima temporada. Nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, o esquiador de 23 anos havia se retirado oficialmente das competições no mês de outubro. Segundo a imprensa norueguesa na época, a razão pela aposentadoria teria sido um conflito com a federação de esqui do seu país natal. Além disso, o anúncio oficial da decisão ocorrerá nesta quinta-feira (7), em um evento na Áustria.

Por já estar sem atuar na atual temporada, Lucas poderá iniciar sua trajetória como representante do Brasil no esqui alpino a partir do segundo semestre de 2024, quando se inicia um novo ano para o atleta. Seu primeiro torneio deverá ser a etapa inicial da Copa do Mundo da modalidade, que acontecerá em Sölden, na Áustria, no mês de outubro. Assim, mesmo com a perda dos pontos no ranking mundial por conta da mudança de nacionalidade, Braathen ainda terá chance de garantir sua classificação aos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

Ao todo, Lucas Braathen possui cinco conquistas em etapas de Copa do Mundo na carreira. A primeira delas ocorreu em outubro de 2020, na prova de Slalom Gigante, quando o atleta tinha apenas 20 anos de idade. Logo depois, ele subiu no lugar mais alto do pódio na temporada 2021/2022, agora na disputa do Slalom. Já na 2022/2023, o último ano em que Lucas competiu, o esquiador levantou mais três taças e terminou como campeão geral no Slalom.