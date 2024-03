Gustavo e Onias levam a prata no Pan Júnior de bobsled

Nesta semana, acontece a etapa de Lake Placid, nos Estados Unidos, da Copa América de bobsled e skeleton, valendo também como Campeonato Pan-Americano Júnior da modalidade. Nesta quarta-feira (6), o Brasil entrou em ação no two-man, o trenó do bobsled para duas pessoas. Entre os adultos, os veteranos Edson Bindilatti e Edson Martins terminaram a prova em quinto lugar. Já na disputa da categoria júnior, Gustavo Ferreira e Onias Mirbel levaram a medalha de prata do torneio continental.

Na disputa do Pan-Americano Júnior, Gustavo Ferreira e Onias Mirbel terminaram em segundo lugar. Os brasileiros fizeram um tempo de 2min00s44 para a soma das suas duas descidas. Os estadunidenses Grady Mercer e Logan Radik levaram o ouro, com 1min58s18, enquanto os jamaicanos Shane Pitter e Tyreek Buckonr ficaram com o bronze, com um tempo de 2min00s98. Na disputa da Copa América, Edson Bindilatti e Edson Martins ficaram em quinto lugar, com um tempo total de 1min56s99, ficando a sete décimos do pódio. Bindilatti havia anunciado a aposentadoria após a última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas o piloto voltou a competir pela seleção brasileira para ajudar o país a se classificar para Milão/Cortina-2026.