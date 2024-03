Georgia Furquim inicia em 7º no Campeonato das Américas

No primeiro dia da qualificatória da prova de skeet feminina do Campeonato das Américas, na República Dominicana, a brasileira Georgia Furquim começou bem na competição e se encontra na sétima posição. Já na disputa masculina, Renato Portella, Roberth Vieira e Rodrigo Maringoni Simões iniciaram suas campanhas fora do top-20.

Na abertura do evento, Georgia teve um ótimo desempenho e atingiu 23 acertos em 25 possíveis. Logo depois, ela repetiu o nível de atuação e finalizou com a marca de 23 na segunda rodada. Porém, na sua última parcial do dia, a brasileira piorou o seu resultado e alcançou a pontuação de 20. Ela terminou com 66 pontos e, no momento, ocupa o sétimo lugar geral. Quem está liderando a qualificatória é a chilena Francisca Crovetto, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, com o somatório de 74 acertos. Gabriela Rodríguez (71), do México, e Daniella Borda (71), do Peru, estão nas segunda e terceira colocações, respectivamente.

Na chave masculina, Rodrigo Maringoni teve o melhor desempenho entre os atiradores brasileiros. Depois da disputa de três rodadas, ele está na 23ª posição com 67 acertos acumulados. Mais abaixo, Roberth Vieira (66) e Renato Portella (63) se encontram em 26º e 34º, respectivamente. Por outro lado, o líder momentâneo da qualificatória do Campeonato das Américas é o guatemalteca Santiago Romero Juarez, com a pontuação de 74.