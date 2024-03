Fluminense abre vantagem na Copa do Brasil sub-17

A segunda fase da Copa do Brasil sub-17 de futebol masculino segue com tudo. Ao longo da semana, várias equipes se enfrentaram no confronto de ida. Nesta quarta-feira (6), foi a vez do Fluminense encarar o América-MG no primeiro duelo em busca da classificação. O time carioca venceu por 1 a 0 e agora decide a vaga em casa. A tarde também reservou o duelo entre Sport e Ceará, que segue em aberto. Saiba os resultados dos outros jogos.

Matheus Reis foi o autor do gol da vitória do Fluminense. Jogando em Contagem (MG), o Tricolor carioca assumiu as rédeas da partida desde o início. Contudo, não conseguiu abrir o placar na primeira etapa. As coisas mudaram no segundo tempo, quando o camisa 7 marcou o gol da vitória logo no início.

Como resultado, o Fluminense agora joga por um empate nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil sub-17. Por outro lado, o América-MG precisa vencer por ao menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis.