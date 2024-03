Flamengo x Obras Sanitarias-ARG - BCLA: onde assistir ao vivo

Vale vaga na semi! Em partida válida pelas quartas de final da Basketball Champions League Americas, a popular BCLA, o Flamengo recebe o argentino Obras Sanitarias em busca de confirmar sua classificação no torneio. O confronto ocorrerá nesta quinta-feira (7), às 20h10, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Além disso, o duelo será transmitido pelo canal no YouTube da BCLA.

No jogo de ida entre as duas equipes, o Flamengo derrotou o adversário argentino, fora de casa, pelo placar de 113 a 80. O principal destaque do lado rubro-negro foi o jovem ala-pivô Kayo Gonçalves, autor de 28 pontos, quatro rebotes e uma assistência, com incríveis sete bolas de três pontos em sete tentativas. Já no Obras Sanitarias, quem melhor desempenhou foi o armador estadunidense Andre Spight, que marcou 20 pontos e quatro assistências.

Assim, com a vitória, o Flamengo encaminhou sua classificação à semifinal do BCLA. Em caso de um novo triunfo, o time brasileiro garante sua vaga na próxima fase da competição. Caso os argentinos vençam a partida, haverá a realização de um terceiro confronto na próxima sexta-feira (8), às 21h10. O duelo também ocorrerá no Maracanãzinho. Além disso, na outra chave, o Sesi Franca largou na frente sobre o uruguaio Hebraica Macabi.