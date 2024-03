Felipe, Giovanni, Ivan e Rabelo vão às quartas de final em Dubai

Classificação em peso! Na fase classificatória da chave masculina do Pro Tour de Dubai de skate street, os brasileiros Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Ivan Monteiro e Lucas Rabelo avançaram às quartas de final da competição. Eles retornarão ao torneio na próxima sexta-feira (8), enquanto as representantes do Brasil no feminino estreiam já nesta quinta-feira (7).

Na abertura do evento, os competidores tiveram duas oportunidades de realizar voltas de 45 segundos, levando em consideração a maior pontuação como nota final. O melhor resultado entre os brasileiros foi de Ivan Monteiro, que atingiu 54.72 na sua primeira tentativa. Ele terminou na sétima colocação geral. Logo abaixo, o experiente Felipe Gustavo ficou em oitavo, com a marca de 54.38. Giovanni Vianna, campeão do Super Crown de 2023, se classificou no 16º lugar com 48.85. Por fim, Lucas Rabelo avançou na 20ª posição, ao alcançar 44.14.

João Lucas Alves, Gabryel Aguilar, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Kelvin Hoefler não conseguiram ter um grande desempenho e se despediram precocemente do Pro Tour de Dubai. Eles terminaram nas 34ª, 36ª, 37ª, 56ª e 72ª colocações, respectivamente. Por outro lado, quem liderou a classificatória foi o francês Vincent Milou, quarto colocado nas Olimpíadas de Tóquio-2020, dono da marca de 73.12. Destaque também para a campanha do peruano Deivid Tuesta (64.92) e do japonês Kairi Netsuke (63.58), que ficaram em segundo e terceiro na chave masculina.