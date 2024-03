Evandro/Arthur e Duda/Ana Patrícia vencem em Doha

Os capítulos finais da corrida olímpica no vôlei de praia tiveram início nesta quarta-feira (6). Em Doha, capital do Catar, aconteceram os primeiros jogos do primeiro Elite 16 da temporada. No primeiro dia da fase de grupos, o Brasil contou com seis parcerias em quadra. Duda/Ana Patrícia e Evandro/Arthur foram as únicas que conseguiram um resultado positivo.

Começando pelas líderes do ranking feminino, Duda e Ana Patrícia nem precisaram entrar em quadra para garantir a vitória. A principal dupla do vôlei de praia brasileiro contou com a desistência das australianas Mariafe e Clancy para somar seus primeiros pontos no grupo A. Amanhã, eles fecham a primeira fase enfrentando as parcerias suíças de Hüberli/Brunner e Vergé-Dépré/ Mäder.

Oitava colocada no ranking masculino, a parceria de Evandro e Arthur não teve sorte na primeira partida em Doha. Eles enfrentaram os suecos vice-líderes do ranking Åhman e Hellvig, prata no último mundial e campeões no Finals do ano passado. Os brasileiros fizeram jogo duro, mas perderam no tie-break (21/17, 16/21 e 15/10). A recuperação de Evandro/Arthur veio na rodada seguinte contra os italianos Rossi e Lupo com 21/13 e 21/19 e agora precisam de mais uma vitória para passar de fase.