Danilo Fagundes para nas classificatórias da etapa do Cairo

Danilo Fagundes representou o Brasil na etapa do Cairo, o Egito, da Copa do Mundo de pentatlo moderno, evento do Circuito Mundial da modalidade. Nesta quarta-feira (6), o atleta brasileiro disputou a fase classificatória da competição masculina e não conseguiu avançar para a semifinal.

A primeira fase da etapa do Cairo da Copa do Mundo contou com cerca de 90 atletas divididos em três grupos. Danilo Fagundes esteve na chave C e abriu o dia somando 283 pontos com 2min13s50 na natação. Em seguida, conquistou 208 pontos com uma campanha de 14 vitórias e 15 derrotas na esgrima. Na laser Run, completou o percurso em 10min50s20 para adicionar mais 650 pontos.

Somando a pontuação das provas, Danilo terminou com 1.141 pontos na 19ª posição de seu grupo. Somente os 12 melhores de cada chave avançaram para as semifinais. O brasileiro não ficou tão distante da classificação, pois o tcheco Grycz Marek levou a última vaga somando 1.172 pontos.