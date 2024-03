Cinco brasileiros avançam ao mata-mata da etapa de Peniche

No primeiro dia de disputa da etapa de Peniche do Circuito Mundial da World Surf League (WSL), em Portugal, cinco brasileiros conseguiram superar as baterias do round de abertura e avançaram diretamente ao mata-mata do torneio. Entre os homens, apenas Deivid Silva e Gabriel Medina se encaminharam para a disputa da repescagem. Já Luana Silva e Tatiana Weston-Webb, representantes do Brasil no feminino, ainda não estrearam nas águas portuguesas.

Caio Ibelli, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo, Samuel Pupo e Yago Dora foram os atletas brasileiros que se classificaram nesta quarta-feira (6). Eles aguardam a definição dos seus adversários na fase de 16 avos de final. DVD e Medina, por sua vez, irão duelar entre si por duas vagas no mata-mata, juntamente com o australiano Ryan Callinan. Luana e Tati deverão iniciar suas campanhas na próxima chamada da etapa de Peniche. A primeira encara Molly Picklum e Sophie McCulloch, ambas da Austrália. Já Tatiana, enfrenta a também australiana India Robinson e a francesa Johanne Defay.

Desempenho dos brasileiros no masculino

O primeiro surfista do Brasil a entrar na água foi Deivid Silva. Competindo na segunda bateria, DVD largou na liderança com uma onda de nota 4.67. Logo depois, ele alcançou a marca de 5.17 e ampliou sua vantagem sobre os havaianos Barron Mamiya e Imaikalani deVault. No entanto, o brasileiro não conseguiu encontrar boas oportunidades no restante da disputa e viu seus adversários o ultrapassarem. Agora, Deivid terá que disputar o round de repescagem.