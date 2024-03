Brasil domina México e se classifica para a final da Copa Ouro

A seleção brasileira de futebol feminino está na final da Copa Ouro da Concacaf. Na noite desta quarta-feira (6), o Brasil ganhou do México por 3 a 0, com gols de Adriana, Antônia e Yasmin. Com o resultado, o time comandado por Arthur Elias está na grande decisão da competição e irá enfrentar Estados Unidos ou Canadá na disputa do título.

O Brasil foi dominante o jogo inteiro, propondo o jogo no campo de ataque e pressionando a defesa mexicana. O primeiro tempo da seleção brasileira foi excelente com 2 a 0 no placar e 95% de acerto nos passes tentados. O primeiro gol foi marcado pela meia Adriana. Após um cruzamento na área, ela tentou finalizar de cabeça, mas a goleira chegou primeiro na bola e deu um soco nela. Mas Adriana ficou com a sobra e abriu o placar em San Diego. Em seguida, foi a vez da lateral Antônia fazer o dela. Ela recebeu a bola na entrada da área e mandou um belo chute para fazer o segundo gol brasileiro. O Brasil ainda ficou em vantagem numérica, após uma defensora do México ser expulsa depois que cometeu uma falta em Bia Zaneratto durante um contra-ataque brasileiro.