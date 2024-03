Yuri Falcão e Wanderson Oliveira superam estreia no Pré-Olímpico

Yuri passa por dominicano

Poucas horas mais tarde, foi a vez de Yuri Reis Falcão fazer sua estreia na categoria até 63,5kg. Ele duelou contra o dominicano Alexy De La Cruz e, saiu vencedor por decisão dividida, em 4:1. O capixaba de 21 anos tomou a iniciativa do combate e fez um primeiro round dominante, vencendo por 5:0. No segundo, ganhou por 3:2. Ele também ganhou o terceiro por 3:2 e, assim, saiu com o triunfo.

Garantido na segunda fase, Yuri enfrentará o jordaniano Obada Alkasbesh, que ficou de bye na primeira rodada. O duelo também acontecerá na quinta-feira, mas na parte da tarde. A categoria conta com 59 atletas, mas apenas quatro vão carimbar o passaporte para a capital francesa. Portanto, o brasileiro precisará vencer mais três lutas para se classificar.

Viviane estreia nesta quarta

Vale destacar que o Brasil já tem nove atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, com vagas obtidas através dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Além de Luiz Oliveira (57kg), Yuri Reis (63,5kg) e Wanderson Oliveira (71kg), o país conta com Viviane Pereira (75kg) no Pré-Olímpico Mundial. Ela fará sua estreia nesta quarta-feira (06), pela manhã.