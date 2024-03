Wild fura quali de Indian Wells e disputa 2º Masters de carreira

Thiago Wild está na chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (5), o melhor brasileiro no ranking da ATP conquistou a vaga ao derrotar o britânico Liam Broady na última rodada do qualifying. Com a vitória, ele vai disputar um torneio deste nível pela segunda vez na carreira.

No confronto desta terça-feira, Thiago Wild foi soberano de ponta a ponta. Sem sofrer quebras, ele teve seu saque ameaçado apenas uma vez durante todo o jogo. Além disso, pressionou bem o serviço do britânico e criou 11 break points para converter cinco e conquistar a vitória.

Atualmente na posição 65 do ranking, Wild entrou no qualifying de Indian Wells como principal cabeça de chave. Durante os dois jogos que disputou, ele fez valer sua condição de favorito à vaga. Antes do confronto contra Broady, o brasileiro vinha de uma vitória contundente contra o australiano Adam Walton.