Ulm perde em casa do Joventut e se despede da EuroCup

A estreia nos playoffs também marcou a despedida do Ratiopharm Ulm da EuroCup de basquete masculino. Nesta terça-feira (5), a equipe de Georginho de Paula recebeu o Joventut pelas oitavas de final. O time teve um primeiro tempo abaixo, não conseguiu conseguiu buscar rivais depois do intervalo e foi eliminado por 88 a 79.

O dominicano Andrés Feliz terminou como cestinha e principal jogador da partida ao anotar 28 pontos. O jogador do Joventut ainda pegou seis rebotes e deu seis assistências para terminar com 36 eficiência. Do lado do Ulm, o norte-americano Trevion Williams se destacou com um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes. Georginho de Paula foi o líder de assistências na equipe com quatro contribuições. O brasileiro ainda marcou seis pontos e pegou três rebotes.

Na última temporada da EuroCup de basquete, o Ulm encerrou sua campanha nas quartas de final. Naquela oportunidade, a equipe alemã tinha no elenco a dupla formada por Yago Santos e Bruno Caboclo. Na fase de grupos desta edição, foram 10 vitórias e oito derrotas para terminar com o quarto lugar da chave B.