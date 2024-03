Thaisa está a quatro pontos da marca de 5 mil na Superliga

São mais de 20 títulos com a seleção brasileira de vôlei feminino e mais de 30 com clubes e, aos 36 anos, Thaisa segue inspirando meninas de várias gerações. Na próxima sexta-feira, dia 8, ela alcançará mais um feito: Thaisa pode atingir a marca de 5 mil pontos na carreira na Superliga. Para isso, a central bicampeã olímpica precisa de quatro acertos no jogo do Gerdau Minas contra o líder Sesc RJ Flamengo, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).

"Não busco estatísticas se sou a maior nisso ou naquilo. Busco a estatística do jogo no momento, como está a minha eficiência de ataque, se eu estou ajudando ou não. Mas é muito importante saber disso, é bacana. São 23 anos de voleibol, mas é uma trajetória muito longa de dedicação, de muito amor pelo que eu faço. É gratificante saber que, mesmo depois de tanto tempo, ainda estou em alto nível. Claro que sempre busco melhorar. Tem momentos que dá, tem outros que não dá, mas estou sempre nessa busca constante de evolução", afirmou Thaisa.

Marco no Dia internacional da Mulher

Thaisa começou a temporada da Superliga 23/24 com 4.786 pontos, e depois de 16 jogos, somou mais 210 acertos. Assim, está com 4.996 pontos, a um passo de atingir uma marca histórica. E nada mais perfeito do que poder atingir esse feito na data de 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher.