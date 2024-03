Sesi Franca atropela Hebraica no jogo 1 das quartas da BCLA

Resumo do jogo

O Franca iniciou o jogo bem e anotou quatro bolas de triplas seguidas no meio do primeiro quarto. Com isso, abriu uma vantagem de 12 pontos nos 7 minutos iniciais: 24 a 14. No segundo período, Wesley deu uma linda enterrada no contra-ataque ampliando ainda mais a diferença. Controlando o placar, a equipe contou com Guillent afiado nos arremessos do perímetro nos últimos segundos: 28 a 17.

Retornando do intervalo com 21 pontos de vantagem, o Franca segurou a tentativa de reação dos donos da casa e venceu por 18 a 19. Com a vitória definida, só rodou o time no último quarto e ampliou a distância ainda mais no placar com a parcial de 25 a 15.