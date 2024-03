Rayssa Leal e brasileiros no Pro Tour de Dubai: saiba onde assistir

Uma das últimas fases de classificação do skate para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 vai começar nesta semana. A partir desta quarta-feira (6), se inicia o Pro Tour de Dubai de street, nos Emirados Árabes. Melhor brasileira no raking, Rayssa Leal é um nome certo na disputa por medalhas. Assim como aconteceu no park, o evento vai contar com transmissão ao vivo e gratuita do Olympic Channel a partir da fase de semifinal.

Atualmente na segunda posição do ranking, Rayssa Leal vai estrear nas quartas de final. A vice-campeã dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 vem de uma medalha de prata no Campeonato Mundial na capital japonesa no fim do ano passado. Antes disso, ela encerrou conquistou o bicampeonato do Super Crown da SLS, entrando para o Nine Club.

Brasileiros classificatórias

Entre os homens, o Brasil vai contar com Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo, Gabryel Aguilar, Giovanni Vianna, João Lucas Alves, Lucas Rabelo e Filipe Mota na primeira fase. Além disso, Ivan Monteiro e Kelvin Hoefler também estarão no evento em Dubai.