Minas x Guarulhos - Superliga Masculina: onde assistir ao vivo

Itambé Minas e Vedacit Guarulhos se enfrentam pela 19ª rodada da Superliga Masculina de vôlei. O duelo acontece a partir das 21h desta quarta-feira (6), na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo do SporTV 2 (canal por assinatura).

Este é o terceiro confronto entre Minas e Guarulhos nesta temporada. No primeiro turno da Superliga Masculina, assim como nas quartas de final da Copa Brasil, a equipe paulista levou a melhor por 3 sets a 1. Ambos os jogos aconteceram em São Paulo. Os mineiros estão na 6ª posição com 29 pontos, enquanto os paulistas ocupam o 3º lugar com 35.

"Temos pela frente um adversário com forte potencial de saque e de ataque. Então, será mais um desafio. O nosso time vem apresentando uma grande evolução na virada de bola, principalmente nos passes quebrados e nos contra-ataques. O bom desempenho no ataque será fundamental para conquistarmos uma vitória contra a qualificada equipe de Guarulhos", projetou Guilherme Novaes, treinador do Minas.