Martine e Kahena abrem Mundial da 49erFX em 28º lugar

As velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze iniciaram o Mundial da 49erFX em 28º lugar. Elas ficaram em 19º e em sexto nas duas regatas realizadas nesta terça-feira (05), acumulando 25 pontos perdidos. Também em Lanzarote, na Espanha, Gudtavo Abdulklech e Nicolas Bernal estão em 62º lugar no Mundial da 49er.

Atuais bicampeãs olímpicas, Martine e Kahena não tiveram um bom desempenho na primeira regata do dia e ficaram em 19º lugar entre os 26 barcos que competiram em seu grupo. No entanto, elas se recuperaram na sequência e conseguiram finalizar a segunda regata na sexta colocação, finalizando o dia com 25 pontos perdidos e na 28ª colocação geral.

A liderança da competição está com as chinesas Xiaoyu Hu/Mengyuan Shan e as holandesas Odile van Aanholt/Anette Duetz, que têm quatro pontos perdidos cada. A italiana Jana Germani/Giorgia Bertuzzi aparecem em terceiro lugar, com cinco pontos perdidos. Ao todo, 51 duplas participaram do Mundial da 49erFX, que tem previsão para acabar no domingo (10).