Mariana D'Andrea conquista a prata na Copa do Mundo de Dubai

Outros brasileiros

Outra brasileira em ação na categoria até 79kg, Caroline Fernandes Alves terminou na sexta colocação, com 115kg. Ela teve apenas a primeira tentativa válida e depois falhou para 120kg e 121kg. Um total de dez atletas participaram do grupo A da prova, sendo que as brasileiras foram as únicas representantes das Américas. A algeriana Nacera Merar foi bronze, com 130kg.

Já entre os homens, Bruno Carra terminou em quinto lugar na disputa da categoria até 54kg, marcando 152kg. Ele ainda teve falhas para 155kg e para 156kg. O chinês Jinglang Yang levou o ouro, com 180kg, enquanto o vietnamita An Nguyen Binh, com 179kg, e o cazaque David Degtyarev, com 171kg, completaram o pódio. Oito atletas competiram na prova.

Seis medalhas

Dessa forma, o Brasil chegou a seis medalhas na Copa do Mundo de Dubai, sendo um ouro, quatro pratas e um bronze. O único ouro foi obtido por Tayana Medeiros (86kg). As pratas vieram com Lara Lima (41kg), João França (59kg), Fátima Castro (67kg) e Mariana D'Anrea (79kg), enquanto o bronze foi obtido por Maria Rizonaide (50kg).