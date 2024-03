Indian Wells começa nesta quarta-feira; saiba onde assistir ao vivo

Começa nesta quarta-feira (06) um dos torneios mais tradicionais e prestigiados do tênis mundial. Conhecido como o "quinto Grand Slam", Indian Wells reunirá os principais tenistas do planeta ao longo das próximas duas semanas. O Brasil terá dois representantes nas chaves individuais: Bia Haddad Maia, cabeça de chave, e Thiago Wild, vindo do qualifying. O torneio terá transmissão ao vivo da ESPN e do Star

Wild no masculino

Outro brasileiro na chave principal de Indian Wells, mas desta vez no masculino, será Thiago Wild, 65º colocado do ranking mundial. Ele foi o cabeça de chave número 1 do qualificatório e confirmou o favoritismo com duas vitórias consistentes, diante do australiano Adam Walton (150º) e do britânico Liam Broady (128º), avançando à chave principal. Será a primeira vez que o paranaense de 23 anos jogará a competição.

Ficha técnica

Competição: ATP Masters e WTA 1000 de Indian Wells

Data e hora: de 06/03 a 17/03, a partir das 15h (horário de Brasília)

Local: Indian Wells, Califórnia, Estados Unidos

Onde assistir ao vivo: ESPN e Star+