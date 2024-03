De olho em Paris, André e George miram Elite 16 de Doha

André Stein e George Wanderley têm o maior desafio da carreira em 2024. A melhor parceria masculina do Brasil no ranking mundial de vôlei de praia é favorita para representar o país nos Jogos Olímpicos de Paris. A busca pela vaga olímpica será feita via Circuito Mundial. A partir desta quarta-feira (6), os dois entram em quadra na abertura da temporada com o Elite 16 de Doha, no Qatar.

"O que a gente treina realmente é para jogar o Circuito Mundial, principalmente agora com toda expectativa dos Jogos Olímpicos. Estamos vindo de um resultado importante em Doha. Subimos ao pódio e ficamos com o bronze no Finals. Acho que a gente está com a expectativa muito alta para o ano como um todo", comentou George.

Até maio, todos os eventos promovidos pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) valem pontos para a corrida olímpica. São, pelo menos, 10 torneios entre Elite 16 e Challenger. Para André Stein, cada jogo será importante visando chegar em Paris.