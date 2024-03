Daniel Cargnin retorna ao Circuito Mundial no GP da Áustria

A Seleção Brasileira de judô vai encarar mais um desafio no Circuito Mundial neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (20), 20 judocas do país entram em ação no Grand Prix da Áustria de judô. A competição reúne mais de 500 atletas de 80 países e distribui até 700 pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos. Na delegação, o destaque fica com a convocação de Daniel Cargnin, que retorna ao cenário internacional após lesão no Pan.

Daniel Cargnin esteve afastado dos tatames por conta de uma lesão no tornozelo em outubro do ano passado. O judoca sofreu uma fratura durante a semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Como resultado, ele precisou ser cortado da final e terminou com a medalha de prata.

Além disso, vale destacar que Daniel também ficou parado no início de 2023. O medalhista olímpico de Tóquio passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia de disco em abril. Por isso, não participou do Campeonato Mundial de Judô e só retornou aos tatames no segundo semestre.