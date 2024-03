Com retorno de Lucão, Sada Cruzeiro bate Araguari na Superliga

Além da vitória, o torcedor do Sada Cruzeiro teve outro motivo para comemorar nesta terça-feira (5). Os atuais campeões da Superliga Masculina de vôlei contaram com o retorno de Lucão para bater o Araguari por 3 sets a 0 (25/20, 25/16 e 25/19) em duelo válido pela 19ª rodada. O central campeão olímpico estava afastado por conta de lesão e volta às quadras antes das finais da Copa Brasil.

Lucão ficou fora das quartas por quase dois meses. No início de janeiro, o central lesionou sua mão durante o jogo contra o Farma Conde. Exames de imagens apontaram uma fratura no quarto metacarpo. Apesar da gravidade, o tratamento do jogador não passou por cirurgia.

Na partida contra o Araguari, Wallace recebeu o prêmio de melhor jogador em quadra ao marcar 15 pontos. A vitória desta noite não mudou muito a situação do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina, que agora soma 54 pontos na liderança isolada e está mais perto de se classificar para os playoffs com a melhor campanha.