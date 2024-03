Brasil x México - Copa Ouro Feminina: onde assistir ao vivo

Depois de uma campanha de quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil está na semifinal da Copa Ouro Feminina de futebol. A equipe comandada por Arthur Elias volta à campo nesta quarta-feira (06), às 21h (horário de Brasília), para enfrentar o México, a sensação da competição, no Snapdragom Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Star

Além de ser a surpresa, o México conta com uma das artilheiras da Copa Ouro Feminina. Trata-se de Jacqueline Ovalle, que marcou cinco gols em quatro jogos - dois deles nas quartas de final. Por outro lado, nove jogadoras brasileiras já balançaram as redes na competição, com destaques para as atacantes Bia Zaneratto, Gabi Nunes e Geyse, que já anotaram dois tentos cada.

Ficha técnica:

Brasil x México

Competição: Copa Ouro Feminina de futebol - semifinal

Data e hora: quarta-feira (06/03), às 21h

Local: Snapdragon Stadium, San Diego (EUA)

Onde assistir ao vivo: ESPN 4 e Star+