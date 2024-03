Agatha e Rebecca furam o quali na abertura do Circuito Mundial

As brasileiras Agatha e Rebecca furaram o qualifying do Elite 16 de Doha, etapa que abre o Circuito Mundial de vôlei de praia de 2024. Elas venceram duas partidas nesta terça-feira (05) e se garantiram na chave principal do torneio, juntando-se assim a outras seis parcerias brasileiras. Por outro lado, Pedro Solberg e Guto perderam na estreia e não avançaram.

Agatha e Rebecca iniciaram sua trajetória vencendo as austríacas Friedl/Trailovic por 2 sets a 0 (21/14 e 21/12). Em seguida, no duelo decisivo valendo a vaga para a chave principal, elas tiveram uma parada dura contra as lituanas Paulikiene/Raupelyte. As brasileiras venceram o primeiro set por 21/15, perderam o segundo por 21/19 e ganharam o tie-break em 15/8.

Agora, Agatha e Rebecca jogarão no grupo C do Elite 16 de Doha, ao lado das compatriotas Tainá/Victoria, das holandesas Stam/Schoon e das estadunidenses Hughes/Cheng. Ana Patrícia e Duda estão no grupo A, enquanto Bárbara Seixas e Carol Solberg estão no grupo B. A primeira fase conta com 16 duplas, divididas em quatro grupos de quatro. As duas melhores de cada chave avançam ao mata-mata.