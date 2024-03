Seleção masculina é convocada para o Pré-Olímpico

Estão definidos os atletas que representarão o Brasil na busca por uma vaga olímpica no handebol masculino. Nesta segunda-feira (4), a Confederação Brasileira divulgou a lista de convocados da seleção masculina para o Pré-Olímpico Mundial da modalidade, que começa no próximo dia 14 de março.

No total, o torneio vai contar com 12 equipes divididas em três grupos diferentes. Cada chave tem uma sede diferente. A do Brasil é a cidade de Granollers, na Espanha. Além dos anfitriões, medalhistas de bronze no último Campeonato Mundial, a seleção masculina encara as seleções da Eslovênia (10ª colocada no Mundial) e Bahrein (campeão do pré-olímpico asiático).

Além disso, vale destacar que o handebol masculino perdeu a chance de se classificar antecipadamente para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Isto porque a equipe comandada por Marcus Tatá perdeu a vaga para a Argentina na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.