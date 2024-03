Jane e Reinaldo param nas quartas de final em Dubai

Jane Karla Gogel e Reinaldo Vagner Ferreira pararam nas quartas de final do torneio de equipes mistas do composto open no Fazza Championship de tiro com arco paralímpico, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Eles chegaram a vencer um duelo, mas caíram diante dos Estados Unidos. Entre as disputas individuais, o próprio Reinaldo, além de Andrey Castro e Diogo de Souza avançaram ao mata-mata.

Antes de entrar em ação pela disputa mista, Reinaldo Vagner Ferreira participou da fase de ranqueamento individual. Ele foi o melhor entre os três brasileiros, marcando 676 pontos e ficando em 16º lugar. Andrey de Castro foi o 32º, com 661, enquanto Diogo de Souza foi o 36º, com 659. Ao todo, 67 atletas participaram da disputa. Os três avançaram ao mata-mata da competição.

Com os 677 pontos de Jane Karla, obtidos no dia anterior, a dupla brasileira acumulou 1.353 pontos e se colocou em terceiro lugar no ranqueamento da disputa mista. Eles ficaram de bye na primeira rodada e estrearam somente nas oitavas de final, onde venceram a Polônia por 144 a 136. Em seguida, porém, Jane e Reinaldo perderam para os Estados Unidos por 147 a 146, sendo assim eliminados.