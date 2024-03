Gui Santos bate recorde de rebotes em noite de atropelo do Celtics

O brasileiro Gui Santos bateu mais um recorde pessoal na NBA na noite deste domingo (04). O ala de 21 anos pegou nove rebotes na derrota avassaladora do Golden State Warriors diante do Boston Celtics, por 140 a 88, no TD Garden, e estabeleceu sua melhor marca neste fundamento em um único jogo. Gui ficou em quadra por 19 minutos e ainda anotou cinco pontos e deu três assistências.

Gui estava há mais de uma semana sem entrar em quadra pela NBA. Neste tempo, ficou ausente de quatro partidas do Warriors. Diante do Boston Celtics, o brasileiro começou a partida no banco de reservas, mas jogou praticamente todo o segundo tempo. Ele entrou em quadra no terceiro período, depois que o Warriors foi para os vestiários perdendo por 82 a 38.

Com o placar elástico, o treinador Steve Kerr optou por poupar seus principais jogadores, como Stephen Curry e Klay Thompson, e colocou garotos em quadra, dando-lhes mais minutagem. Gui Santos atuou por 19min16s, sendo a segunda vez que ficou mais tempo em quadra na NBA - atrás apenas do duelo contra o Indiana Pacers, quando jogou 21 minutos.