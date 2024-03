Equipe masculina conquista a prata na fossa olímpica do Pan

Vale destacar que o Campeonato das Américas de Tiro ao Prato serve como classificatório olímpico do tiro esportivo para Paris-2024. No entanto, a prova por equipes masculinas da fossa olímpica não integra o programa dos Jogos da capital francesa. No domingo, Hussein Daruich ficou em sexto lugar e acabou sem vaga na disputa individual da fossa olímpica.