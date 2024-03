Brasil receberá Pan-Americano de ciclismo estrada em maio

A Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) anunciou que o Campeonato Pan-Americano de Ciclismo Estrada de 2024 acontecerá no Brasil. A competição acontecerá em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, entre os dias 20 e 26 de maio. Será a primeira vez que a cidade receberá o tradicional evento da modalidade.

"Esse será praticamente o último grande desafio para os atletas do continente antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e poder ser país sede de uma competição dessa importância, em um momento tão especial como esse nos enche de orgulho e gratidão por toda confiança depositada em nosso trabalho", destacou José Luiz Vasconcellos, presidente da CBC.

A expectativa é de que o Pan-Americano de ciclismo estrada reúna cerca de 400 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e staff, de 15 países. A competição reunirá as provas de resistência e contrarrelógio nas categorias elite, sub-23 e júnior, tanto para homens quanto para mulheres, em paralelo ao Congresso Anual da Confederação Pan-Americana de Ciclismo (COPACI).