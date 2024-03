Yaras conquistam resultado histórico em Los Angeles

As Yaras conquistaram o sétimo lugar na Série Mundial (World Series) de rúgbi sevens em Los Angeles, nos Estados Unidos. Neste domingo (3), as brasileiras entraram em ação pelas últimas duas vezes na etapa da cidade norte-americana. Enfrentando a Austrália nas quartas de final, elas abriram perderam por 26 a 5. Na chave de reclassificação, venceram a Irlanda por 28 a 14 e terminaram com o 7º lugar.

Contra a Austrália, o início das Yaras pareceu bem promissor. Com apenas dois minutos de jogo, Raquel Kochhann abriu os trabalhos. Contudo, as campeãs olímpicas da Rio-2016 assumiram o controle e foram as únicas a pontuarem no restante do confronto. Antes do intervalo, a virada já estava consolidada com 14 a 5. Com isso, as australianas administraram a vitória com dois tries.

Como resultado da derrota, as Yaras encerraram sua participação contra a Irlanda. O duelo entre as equipe valia pela 7ª colocação da etapa de Los Angeles. Thalia Costa fez dois tries e contou com as conversões de Rachel Kochhann para deixar o Brasil em vantagem antes do intervalo. As irlandesas até ensaiaram uma reação depois da pausa, mas as brasileiras marcaram com Bianca Silva e Rachel para confirmar a vitória.