Tayana Medeiros é ouro na Copa do Mundo de Dubai

O Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro na Copa do Mundo de Halterofilismo em Dubai, nos Emirados Árabes. Neste domingo (3), Tayana Medeiros foi a única representante do país em ação e não decepcionou, subindo ao lugar mais alto do pódio. Agora, os brasileiros já conquistaram cinco medalhas no evento.

Na categoria até 86kg feminina, Tayana Medeiros se sagrou campeã com certa tranquilidade. Ela teve êxito nas três tentativas e conseguiu 140kg como melhor marca. Nas outras duas, levantou 136kg e 133kg para ficar com 409kg no somatório total. O segundo lugar acabou com Tzu-hui Lin, do Taipé Chinês, somando 309kg e o bronze terminou com a britânica Louise Sugden com 251kg.

Anteriormente ao ouro de Tayana, o Brasil havia subido ao pódio outras quatro vezes na Copa do Mundo Halterofilismo de Dubai. No sábado (2), João França ficou com a prata na categoria até 59kg, enquanto a manauara Maria de Fátima Castro também foi vice-campeã entre as mulheres até 67kg.