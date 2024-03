Tatiana Weston-Webb classifica Luana Silva para a Olimpíada

Repescagem

Tatiana Weston-Webb entrou na disputa neste domingo na nona rodada da repescagem e se manteve viva no ISA Games ao passar ao terminar em segundo na bateria com 13,04 ao somar as notas 6,87 e 6,17. Ela ficou atrás apenas da israelense Anat Leilor, que venceu com 13,97. Apesar de conseguir boas ondas, Tainá Hinckel deu adeus à competição ao ficar em terceiro com 11,13. Também deu adeus à competição a campeã olímpica Carissa Moore, que terminou em último com 9,33.

Tatiana Weston-Webb voltou para a água na última rodada da repescagem para tentar uma vaga para a final. A brasileira nascida em Porto Alegre começou na frente com 5,83, mas ampliou sua vantagem ao alcançar uma nota 7. Com 12,83, ela não foi mais alcançada e garantiu vaga na final. Junto com ela, a australiana Sally Fitzgibbons também se classificou com 9,93, eliminando a peruana Sol Aguirre (8,67) e a israelense Anat Leilor (7,37).