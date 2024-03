Rufino e Mari Santilli fecham Copa Brasil com dois ouros

Fernando Rufino e Mari Santilli foram os grandes destaques da primeira etapa da Copa Brasil de paracanoagem, encerrada em Brasília neste domingo (03). Cada um deles conquistou duas medalhas de ouro e confirmaram suas classificações para o Mundial da modalidade, que ocorrerá em maio, na Hungria.

Bicampeão mundial e atual campeão paralímpico na prova do VL2 200m, Fernando Rufino sobrou na canoa e conquistou a medalha de ouro em Brasília, marcando 51s91, três segundos a frente de Igor Tofalini, que foi medalhista de prata no Mundial passado. O bronze da disputa ficou com Oscar Filho, que marcou 55s53.

Pouco menos de trinta minutos depois, Rufino voltou à água da Lagoa Paranoá, no Parque Deck Norte, para disputar a final do KL2 200m. Assim como na canoa, o Caubói de Aço foi dominante e venceu a disputa com 44s17, ficando a frente de Uilian Mendes, prata com 45s85, e de Flavio Reitz, bronze com 47s17.