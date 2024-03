Praia Clube bate Minas e conquista título inédito da Copa Brasil

Finalmente o Dentil Praia Clube conquistou o título da Copa Brasil de vôlei feminino. Neste domingo (3), o time de Uberlândia fez a quarta final do torneio contra as arquirrivais do Gerdau Minas. Em um jogo tenso e cheio de alternâncias, as praianas espantaram o fantasma das rivais com 3 sets a 2 (25/23, 29/27, 22/25, 16/25 e 16/14 ) no placar.

Para chegar até a decisão, o Praia Clube teve que passar por duelos duros contra o Sesi Bauru nas quartas de final e o Sesc Flamengo nas semifinais. A mesma coisa aconteceu com o Minas, que derrotou o Maringá nas quartas e eliminou o Fluminense na semis.

No calendário do vôlei nacional desde 2007, a Copa Brasil Feminina já contou outras três finais entre Minas e Praia Clube. Em todas as oportunidades, a equipe minastenista levantou o troféu. Além disso, somando com essas, o Praia esteve na decisão sete vezes e ficou com o vice-campeonato em seis antes de conquistar o troféu neste ano.