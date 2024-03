Pedro Quintas fica em quinto no Park do Pro Tour de Dubai

Na final do Pro Tour Skate Park, Pedro Quintas, único representante brasileiro, finalizou com a quinta colocação. O skatista acertou a primeira das três voltas e ficou com 88,56 pontos e ficou há menos de dois pontos do campeão inédito, Danny León. Aliás, a Espanha fez dobradinha com a vitória no masculino e no feminino com Naia Laso.

Se o resultado não foi o esperado pelos brasileiros até este domingo (3), a etapa de Dubai serviu para os skatistas nacionais somarem pontos importantes para continuarem sonhando com a corrida olímpica. Assim, Pedro Quintas encaixou boas manobras em sua primeira apresentação e começou a final com a quarta colocação. No entanto, ao arriscar mais nas voltas seguintes para tentar um pódio, errou e caiu do skate no bowl e não melhorou suas notas.

Desse modo, o brasileiro assistiu uma vitória de um espanhol. O país ibérico não é conhecido por ter tanta tradição no skate, mas é bom prestar atenção em adversários que podem classificar-se para Paris. Então, Danny León fez a mesma linha da semifinal de forma consistente e radicalizando para alcançar 90,13 pontos na primeira volta. Em seguida, o skatista viu seus concorrentes melhorando suas notas nas voltas seguintes. Todavia, insuficiente para ultrapassar León, Gavin Bottger (EUA) foi prata com 89,57 e Viktor Solmunde (DIN) foi bronze com 89,36. Menos de um ponto separou o vencedor do quarto colocado.