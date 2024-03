Obras Sanitarias x Flamengo - BCLA 2023/2024: onde assistir

Agora é mata-mata! Flamengo e Obras Sanitarias se enfrentam pelas quartas de final da Basketball Champions League Americas (BCLA). O primeiro duelo da série dos playoffs entre os dois times está marcado para esta segunda-feira (4). O palco será o Estádio Obras Sanitarias, em Buenos Aires, na Argentina. Além disso, a bola vai subir a partir das 19h10 com transmissão ao vivo e gratuita através do canal da BCLA no YouTube.

O Flamengo chega para o confronto com o favoritismo. Isto porque o rubro-negro carioca fez uma campanha quase perfeita na fase de grupos da competição. Na chave C, contra Boca Juniors e Hebraica, o Mengão só perdeu um dos seis confrontos que teve. O resultado deixou a equipe treinada por Gustavo de Conti com a vantagem de fazer as últimas duas partidas da série dos playoffs em casa.

Do outro lado da quadra, o Obras Sanitarias vai em busca de encaminhar a classificação. Na fase de grupos, a equipe argentina dividiu a chave D com UdeC e Sesi Franca, atual campeão. Em seis partidas disputadas, o Obras perdeu duas e, assim, ficou com a segunda posição. Além disso, vale destacar que o time ainda não perdeu em casa nos confrontos que fez pela BCLA.