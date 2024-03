Marcelo Gomes e Giovanna Santos param nas oitavas em GS

O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, sem medalhas no último dia de competições. Ao todo, cinco judocas nacionais entraram no tatame para lutar por um lugar ao pódio. Porém, apenas Marcelo Gomes (-90 kg) e Giovanna Santos (

A única representante no feminino foi Giovanna Santos na categoria máxima, acima dos 78 kg. A adversária da primeira luta da judoca não lutou e a brasileira foi a vencedora por fusen-gachi (vitória sem adversário). Logo após, na segunda rodada, bateu a atleta do Cazaquistão, Nazgul Maratova com um wara-ari. Em decisão confusa, a arbitragem retirou waza-ari de Giovana enquanto ela imobilizava a turca Hilal Ozturk e atrapalhou a brasileira. Por fim, ela foi imobilizada e perdeu por ippon.

Outros brasileiros

Na categoria até 100 kg, os dois judocas brasileiros pararam em suas primeiras lutas. Rafael Buzacarini perdeu nas punições para Shermukhammad Jandreev, do Uzbequistão. Além disso, Leonardo Gonçalves levou dois waza-ari (ippon) e não passou por Daniel Mukete, da Bielorrússia.

Assim, o Brasil encerra a campanha com uma medalha de bronze conquistada por Willian Lima (-66 kg). Próxima competição é o Grand Prix da Áustria, nos dias 08, 09 e 10 de março.