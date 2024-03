Jogo das Estrelas 2024: é anunciada a venda de ingressos

Chegou a hora de garantir as entradas para ver os astros! Os fãs do basquete já podem adquirir os ingressos para o Jogo das Estrelas 2024, que acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Assim, a venda começou no site nbbtix.com.br com exclusividade para clientes CAIXA a partir deste domingo (3), ao meio-dia. Por outro lado, o público geral poderá adquirir a partir de terça-feira (5), no mesmo horário. Além disso, quem não tiver ingresso, poderá assistir ao vivo pela TV ou Internet. Todas as partidas terão cobertura ao vivo do SporTV, ESPN, TV Cultura e YouTube do NBB.

Os preços dos ingressos variam de R$ 25 a R$ 225 por dia de evento, mas os cliente do banco estatal terão descontos para o Jogo das Estrelas. Dessa forma, estão disponíveis as entradas para os dois dias de evento. Primeiramente, na sexta-feira (15/3), as atrações começam às 19h, com o Torneio de Habilidades, com oito atletas do NBB demonstrando seus talentos. Em seguida, dez especialistas de longa distância chegam para o Torneio de 3 Pontos. Por fim, é a vez de oito dos melhores dunkers do Brasil esbanjarem criatividade no Torneio de Enterradas.

No sábado (16/3), os principais jogadores do NBB se enfrentam a partir das 17h no Jogo das Estrelas. Então, os atletas foram divididos em quatro equipes: Time André Góes (Brasil), Time Elinho (Brasil), Time Larry Taylor (Mundo) e Time Márcio (Novas Estrelas). Através de sorteio, ficou definido que nas semifinais se enfrentam de um lado da chave os dois times Brasil e do outros as equipes de estrangeiros e jovens. Logo após, os vencedores duelam na final.