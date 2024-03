Gabriele dos Santos fica em 14º no salto triplo em Glasgow

A saltadora de Dominica, Thea Lafond precisou executar apenas dois saltos para estipular a marca de campeã, com 15,01m. Leyanis Hernandez, de Cuba, foi prata com 14,90m e o bronze foi para a espanhola Ana Peleteiro, com 14,75m.

60m com barreiras

Na outra prova que envolveu atletas brasileiras, nenhuma das duas corredoras do 60m com barreiras passou das baterias classificatórias. Dessa forma, Ketiley Batista correu na segunda bateria, checou com 8s60, terminando com a sétima colocação. Em seguida, Caroline Tomaz fez o melhor tempo de sua carreira, com 8s46, para ficar com a sexta colocação na penúltima bateria.

No entanto, nenhum dos tempos foi suficiente para avançar às semifinais. Caroline ficou com a 38ª e Ketiley com a 39ª colocação geral. O último tempo classificado foi da eslovaca Viktória Forster, que anotou 8s10.